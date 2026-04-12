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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Vilnius city municipality, Lituania

Vilna
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 96 m²
Número de plantas 2
Casa de campo recientemente amueblada en alquiler en Kalniėnai, Kashubú g. --------- ¿Sabes …
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
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Área 120 m²
Número de plantas 3
Una nueva NAMAS sublocalizada con una terraza (calle Santiago Šimkevičius) ADDITIONAL INFOR…
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 34 m²
Número de plantas 3
Usted puede negociar el término de arrendamiento con flexibilidad Posible venta 22.400 Eur. …
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 20 m²
Número de plantas 1
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 80 m²
Número de plantas 1
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Casa en Vilna, Lituania
Casa
Vilna, Lituania
Área 134 m²
Número de plantas 2
Casa de dos pisos en alquiler con dos ares parcela en Avižieniai _ GENERAL: - Precio: 1350 E…
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