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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Vilnius city municipality, Lituania

Vilna
90
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91 propiedad total found
Restaurante, cafetería 340 m² en Vilna, Lituania
UP UP
Restaurante, cafetería 340 m²
Vilna, Lituania
Área 340 m²
Número de plantas 2
En Vilnius, Vilnius Street 16, se ofrece un restaurante premium en alquiler, situado en el c…
$16,606
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Vendedor particular
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Propiedad comercial 54 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 54 m²
Vilna, Lituania
Área 54 m²
Piso 1
ENMIENDAS REGULATORIAS AL REGÍSTRATE (Tuvlita en el mismo edificio) • LOCALIZACIÓN ESTRATEG…
$350
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Propiedad comercial 56 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 56 m²
Vilna, Lituania
Área 56 m²
Piso 1
locales comerciales limpios y confortables NUEVO (Šaltiniú g., cerca del casco antiguo) ADD…
$1,161
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Propiedad comercial 44 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 44 m²
Vilna, Lituania
Área 44 m²
$81
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Propiedad comercial 200 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 200 m²
Vilna, Lituania
Área 200 m²
Piso 1
$1,623
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Propiedad comercial 600 m² en Salos, Lituania
Propiedad comercial 600 m²
Salos, Lituania
Área 600 m²
Piso 3
$4,173
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Propiedad comercial 32 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 32 m²
Vilna, Lituania
Área 32 m²
Piso 1
$464
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Propiedad comercial 116 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 116 m²
Vilna, Lituania
Área 116 m²
Piso 2
$638
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Propiedad comercial 17 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
¡Oportunidades exclusivas! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" A WHITE TILTO! ¿Buscan…
$581
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Propiedad comercial 126 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 126 m²
Vilna, Lituania
Área 126 m²
Piso 2
LOSSES 126 KV.M. PREMISES OF TREATMENT ALLOCATION IN DIFFERENT HEADS - BIRDS G. / FLEXIBLE M…
$4,617
por mes
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Propiedad comercial 31 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 31 m²
Vilna, Lituania
Área 31 m²
$580
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Propiedad comercial 56 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 56 m²
Vilna, Lituania
Área 56 m²
Piso 3
$639
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Propiedad comercial 9 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 9 m²
Vilna, Lituania
Área 9 m²
Piso 1
COLUMN IN THE PREVIOUS PART OF VILNIUS MIESTO, SENAMIESH, DURING THE TRIBUNAL La cuota de ag…
$288
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Propiedad comercial 37 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 37 m²
Vilna, Lituania
Área 37 m²
Piso 1
Habitaciones cómodas para alquilar NUEVA / SENAMIESTIS, A.Smetas Street (cerca del Banco de …
$583
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Propiedad comercial 1 062 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 1 062 m²
Vilna, Lituania
Área 1 062 m²
Piso 1
$3,694
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Propiedad comercial 15 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 15 m²
Vilna, Lituania
Área 15 m²
Piso 1
$556
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Propiedad comercial 53 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 53 m²
Vilna, Lituania
Área 53 m²
Piso 1
$812
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Propiedad comercial 100 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 100 m²
Vilna, Lituania
Área 100 m²
$1,275
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Propiedad comercial 67 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 67 m²
Piso 2
$813
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Propiedad comercial 27 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 27 m²
Piso 1
$519
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Propiedad comercial 600 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 600 m²
Piso 1
$3,786
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Propiedad comercial 120 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 120 m²
Piso 4
$1,530
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Propiedad comercial 45 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 45 m²
Piso 3
$524
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Propiedad comercial 175 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
Área 175 m²
Piso 1
$3,012
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Oficina en Vilna, Lituania
Oficina
Vilna, Lituania
Número de plantas 17
Alquiler de espacio de oficinas en nuevos edificios de oficinas de clase A+ y A++Período de …
$1,075
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Propiedad comercial 1 267 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 1 267 m²
Vilna, Lituania
Área 1 267 m²
Piso 1
$7,860
por mes
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Propiedad comercial 85 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 85 m²
Vilna, Lituania
Área 85 m²
Piso 1
$696
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Propiedad comercial 420 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 420 m²
Vilna, Lituania
Área 420 m²
Piso 1
Los locales adecuados para la producción, almacenamiento o actividades industriales se alqui…
$3,417
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Propiedad comercial 88 m² en Vilna, Lituania
Propiedad comercial 88 m²
Vilna, Lituania
Área 88 m²
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Propiedad comercial 51 m² en Vilna, Lituania
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Vilna, Lituania
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Piso 1
$1,473
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