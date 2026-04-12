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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Provincia de Kaunas, Lituania

Kaunas
110
136 propiedades total found
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 110 m²
Número de plantas 2
EXCLUDED PART OF HOUSEHOLD IN RAW, RADYLLER PL. - Más ESPACIO, PRIVACIDAD Y PREMISAS DE OTRO…
$749
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 30 m²
Piso 2/9
1 apartamento en alquiler en Dainava, V. Kresės pr. 18 ¡Es un gran lugar estratégico! ¡Gra…
$404
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Propiedad comercial 60 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 60 m²
Kaunas, Lituania
Área 60 m²
Piso 1
60 m2 de habitaciones en alquiler en una conveniente ubicación de Kaunas, en Aukštaiči rápid…
$643
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 63 m²
Piso 6/7
LOWER SPACE 2 CABLES Apartamento de 2 habitaciones (63 metros cuadrados) en alquiler en Pal…
$874
por mes
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Propiedad comercial 240 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 240 m²
Kaunas, Lituania
Área 240 m²
Piso 2
COLUMNS OF ADMINISTRATIVE ADVANTAGE ESTABLISHED in FULL G.104. CONTRIBUCIÓN, DESIGNACIÓN Y C…
$1,751
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 50 m²
Piso 4/5
Los últimos meses de las microrayonas de color rojo y blanco, pero de estos grupos - ¡Ocho, …
$643
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Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 89 m²
Número de plantas 2
Uno de los lugares más bellos de Kaunas, Oaks, Mintis Rato Street La exclusiva arquitectura …
$2,019
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 1/4
¿Te gustaría vivir en el mismo centro de Kaunas - donde todo se alcanza a pie? Apartamento d…
$691
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Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 33 m²
Kaunas, Lituania
Área 33 m²
Piso 2
$255
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Propiedad comercial 868 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 868 m²
Kaunas, Lituania
Área 868 m²
Piso 3
$12,081
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Propiedad comercial 309 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 309 m²
Kaunas, Lituania
Área 309 m²
Piso 1
$4,274
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Propiedad comercial 142 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 142 m²
Kaunas, Lituania
Área 142 m²
Piso 1
$2,550
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Propiedad comercial 43 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 43 m²
Kaunas, Lituania
Área 43 m²
Piso 1
$499
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/3
Lujo, diseño exclusivo y un apartamento de 3 habitaciones totalmente amueblado con dos balco…
$1,160
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Propiedad comercial 2 203 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 2 203 m²
Kedainiai, Lituania
Área 2 203 m²
Piso 1
$2,319
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/3
Apartamento de 2 habitaciones en el casco antiguo de Kaunas, Kurpъ g. Apartamento de 2 habit…
$760
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Propiedad comercial 600 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 600 m²
Kaunas, Lituania
Área 600 m²
Piso 1
$2,782
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Propiedad comercial 26 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 26 m²
Kaunas, Lituania
Área 26 m²
Piso 1
$290
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Propiedad comercial 2 693 m² en Naujasodis, Lituania
Propiedad comercial 2 693 m²
Naujasodis, Lituania
Área 2 693 m²
Piso 1
$24,976
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Propiedad comercial 145 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 145 m²
Kaunas, Lituania
Área 145 m²
Piso 4
$2,019
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Parcelas en Kaunas, Lituania
Parcelas
Kaunas, Lituania
$2,319
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Propiedad comercial 547 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 547 m²
Kaunas, Lituania
Área 547 m²
Piso 1
$6,341
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Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 33 m²
Kaunas, Lituania
Área 33 m²
Piso 2
Uno de los lugares más móviles de Kaunas - Savanoriο pr. 187 habitaciones en alquiler en exc…
$418
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Propiedad comercial 52 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 52 m²
Kaunas, Lituania
Área 52 m²
Piso 1
$1,043
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Casa en Giraite, Lituania
Casa
Giraite, Lituania
Área 83 m²
Número de plantas 2
FACILIDADES REMOVADAS EN CIRCUNSTANCIAS Y PRIVIDAD Casa de campo acogedora y totalmente eq…
$1,038
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 4/5
ESPACIO REMOVABLE Y LUZ PERO 3 CASTLE Acogedor, apartamento de 3 habitaciones en alquiler en…
$562
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Propiedad comercial 2 216 m² en Zemaitkiemis, Lituania
Propiedad comercial 2 216 m²
Zemaitkiemis, Lituania
Área 2 216 m²
Piso 1
$14,130
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 1/5
$869
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Propiedad comercial 139 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Kaunas, Lituania
Área 139 m²
Piso 1
$1,391
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Propiedad comercial 303 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 303 m²
Kaunas, Lituania
Área 303 m²
Piso 2
$2,283
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