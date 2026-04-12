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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Provincia de Kaunas, Lituania

Kaunas
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Prienai
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Birstonas
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95 propiedades total found
Propiedad comercial 60 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 60 m²
Kaunas, Lituania
Área 60 m²
Piso 1
60 m2 de habitaciones en alquiler en una conveniente ubicación de Kaunas, en Aukštaiči rápid…
$643
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Propiedad comercial 240 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 240 m²
Kaunas, Lituania
Área 240 m²
Piso 2
COLUMNS OF ADMINISTRATIVE ADVANTAGE ESTABLISHED in FULL G.104. CONTRIBUCIÓN, DESIGNACIÓN Y C…
$1,751
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Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 2
$255
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Propiedad comercial 868 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 3
$12,081
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Propiedad comercial 309 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$4,274
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Propiedad comercial 142 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$2,550
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Propiedad comercial 43 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$499
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Propiedad comercial 2 203 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 2 203 m²
Kedainiai, Lituania
Área 2 203 m²
Piso 1
$2,319
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Propiedad comercial 600 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$2,782
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Propiedad comercial 26 m² en Kaunas, Lituania
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Piso 1
$290
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Propiedad comercial 2 693 m² en Naujasodis, Lituania
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Naujasodis, Lituania
Área 2 693 m²
Piso 1
$24,976
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Propiedad comercial 145 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 4
$2,019
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Propiedad comercial 547 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$6,341
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Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 33 m²
Piso 2
Uno de los lugares más móviles de Kaunas - Savanoriο pr. 187 habitaciones en alquiler en exc…
$418
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Propiedad comercial 52 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$1,043
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Propiedad comercial 2 216 m² en Zemaitkiemis, Lituania
Propiedad comercial 2 216 m²
Zemaitkiemis, Lituania
Área 2 216 m²
Piso 1
$14,130
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Propiedad comercial 139 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$1,391
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Propiedad comercial 303 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 303 m²
Piso 2
$2,283
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Propiedad comercial 150 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 150 m²
Piso 3
$580
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Propiedad comercial 35 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$139
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Propiedad comercial 500 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$2,898
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Propiedad comercial 123 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 2
$713
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Propiedad comercial 900 m² en Rumsiskes, Lituania
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Rumsiskes, Lituania
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Piso 1
$3,130
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Propiedad comercial 105 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 105 m²
Piso 1
- COVERAGE of COMMERCIAL ALLOWANCES IN THE MILK CENTRE, TRACK G.! - ¡Comprendimiento con tod…
$523
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Propiedad comercial 300 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 300 m²
Kaunas, Lituania
Área 300 m²
Piso 1
Locales comerciales de la Oficina de Estocolmo en alquiler en Kaunas Ofrecemos modernas ins…
$2,388
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Propiedad comercial 94 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 2
$545
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Propiedad comercial 60 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Piso 1
$416
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Propiedad comercial 1 030 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 030 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 030 m²
Piso 2
$2,388
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Propiedad comercial 370 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 370 m²
Kaunas, Lituania
Área 370 m²
Piso 1
RENDERED 370 KV. M. PATCHES IN PANEMUNE, TRANSACTIONS G. Habitación para alquilar 370 metro…
$872
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Propiedad comercial 835 m² en Raseiniai, Lituania
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Raseiniai, Lituania
Área 835 m²
Piso 3
$232
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