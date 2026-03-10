Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Kaunas, Lituania

apartamentos
32
bienes raíces comerciales
74
114 propiedades total found
Propiedad comercial 699 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 699 m²
Kaunas, Lituania
Área 699 m²
Piso 1
$8,104
por mes
Propiedad comercial 13 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Kaunas, Lituania
Área 13 m²
Piso 1
$81
por mes
Propiedad comercial 40 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 40 m²
Kaunas, Lituania
Área 40 m²
Piso 1
$185
por mes
Propiedad comercial 130 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 130 m²
Kaunas, Lituania
Área 130 m²
Piso 2
$754
por mes
Casa en Kaunas, Lituania
Casa
Kaunas, Lituania
Área 110 m²
Número de plantas 2
$812
por mes
Propiedad comercial 600 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 600 m²
Kaunas, Lituania
Área 600 m²
Piso 1
$2,782
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 127 m²
Piso 2/2
$1,159
por mes
Propiedad comercial 35 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 35 m²
Kaunas, Lituania
Área 35 m²
Piso 2
$348
por mes
Propiedad comercial 1 634 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 634 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 634 m²
Piso 1
$15,152
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/3
$755
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 36 m²
Piso 3/5
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en Kaunas, Lituania FORMER PRINCIPLES: - Diseño co…
$453
por mes
Propiedad comercial 43 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 43 m²
Kaunas, Lituania
Área 43 m²
Piso 1
$499
por mes
Propiedad comercial 33 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 33 m²
Kaunas, Lituania
Área 33 m²
Piso 2
$381
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 63 m²
Piso 1/3
SELECTED HOUSEHOLD 2 CABLES han estado en el oeste, V. SLADKEVIUS G. _ Apartamento de 2 habi…
$987
por mes
Propiedad comercial 79 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 79 m²
Kaunas, Lituania
Área 79 m²
Piso 3
$730
por mes
Propiedad comercial 1 280 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 280 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 280 m²
Piso 1
$6,956
por mes
Propiedad comercial 900 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 900 m²
Kaunas, Lituania
Área 900 m²
Piso 1
$14,607
por mes
Propiedad comercial 17 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 17 m²
Kaunas, Lituania
Área 17 m²
Piso 1
$243
por mes
Propiedad comercial 36 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 36 m²
Kaunas, Lituania
Área 36 m²
Piso 2
$292
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 59 m²
Piso 1/5
¿Quieres usar la mantequilla en una caja fuerte? PROHIBICIÓN DE 3 ANGLE PERO EN EL SEA AREA …
$638
por mes
Propiedad comercial 139 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Kaunas, Lituania
Área 139 m²
Piso 1
$1,391
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 1/2
$638
por mes
Propiedad comercial 112 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 112 m²
Kaunas, Lituania
Área 112 m²
Piso 1
$1,043
por mes
Propiedad comercial 1 244 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 244 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 244 m²
Piso 1
$12,980
por mes
Propiedad comercial 500 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 500 m²
Kaunas, Lituania
Área 500 m²
Piso 1
$2,898
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 1/2
$696
por mes
Propiedad comercial 70 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 70 m²
Kaunas, Lituania
Área 70 m²
Piso 2
COORDINACIÓN COMMERCIAL DEL SEGUNDO GROWTH, SAVANORS PR.! SEGUNDO ESPACIO Y DISTRIBUCIÓN LUZ…
$569
por mes
Parcelas en Kaunas, Lituania
Parcelas
Kaunas, Lituania
$2,898
por mes
Propiedad comercial 235 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 235 m²
Kaunas, Lituania
Área 235 m²
Piso 1
$2,817
por mes
Propiedad comercial 90 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 90 m²
Kaunas, Lituania
Área 90 m²
$2,145
por mes
