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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Provincia de Kaunas, Lituania

Kaunas
31
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31 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 30 m²
Piso 2/9
1 apartamento en alquiler en Dainava, V. Kresės pr. 18 ¡Es un gran lugar estratégico! ¡Gra…
$404
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 63 m²
Piso 6/7
LOWER SPACE 2 CABLES Apartamento de 2 habitaciones (63 metros cuadrados) en alquiler en Pal…
$874
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 50 m²
Piso 4/5
Los últimos meses de las microrayonas de color rojo y blanco, pero de estos grupos - ¡Ocho, …
$643
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 1/4
¿Te gustaría vivir en el mismo centro de Kaunas - donde todo se alcanza a pie? Apartamento d…
$691
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 72 m²
Piso 2/3
Lujo, diseño exclusivo y un apartamento de 3 habitaciones totalmente amueblado con dos balco…
$1,160
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 2/3
Apartamento de 2 habitaciones en el casco antiguo de Kaunas, Kurpъ g. Apartamento de 2 habit…
$760
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 68 m²
Piso 4/5
ESPACIO REMOVABLE Y LUZ PERO 3 CASTLE Acogedor, apartamento de 3 habitaciones en alquiler en…
$562
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 1/5
$869
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Piso 5/5
$522
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Área 49 m²
Piso 1/5
EN EL PLANO PREVIO DE LA RED, EN LA BASE DE RAW, el 2 CAPBASE estará con el lugar de venta …
$631
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 73 m²
Piso 1/2
$746
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 63 m²
Piso 1/3
SELECTED HOUSEHOLD 2 CABLES han estado en el oeste, V. SLADKEVIUS G. _ Apartamento de 2 habi…
$987
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 77 m²
Piso 2/3
$1,681
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 18 m²
Piso 1/8
$383
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 3/4
¿Buscas un apartamento acogedor en un lugar tranquilo cerca de Kaunas? 2 habitaciones, 57 m…
$710
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
Apartamento 1 habitación
Kaunas, Lituania
Habitaciones 1
Área 39 m²
Piso 4/4
1 habitación apartamento en alquiler en Kaunas FORMER PRINCIPLES: - Calefacción centralizad…
$566
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 41 m²
Piso 2/3
$672
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
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Área 57 m²
Piso 1/2
Apartamento de 2 habitaciones en alquiler en Kaunas, en Aleksotas, en la calle espacial con …
$551
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Área 64 m²
Piso 1/2
$962
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Kaunas, Lituania
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Área 48 m²
Piso 2/5
IFRS 7.20 a) ii) 2. BUTAS PARTIZAN g g. KAUNE Estás en el medio. El mejor lugar de vida para…
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 52 m²
Piso 4/5
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Área 67 m²
Piso 4/9
$580
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Apartamento 4 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 4
Área 127 m²
Piso 2/2
$1,159
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Kaunas, Lituania
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Área 88 m²
Piso 3/4
LOCATED SPACE OF 3 CABLES with BUILDING PLACE, MILK CENTRE, PARODOS G. 8 Apartamento de tre…
$977
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
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Área 29 m²
Piso 2/2
Apartamento de 29 metros cuadrados en alquiler en una ubicación conveniente de Kaunas, sólo …
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Kaunas, Lituania
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Área 89 m²
Piso 5/5
Apartamento en alquiler en Žaliakalnis, Žaliakalnis, Dzūkioso g.. Con cocina, salón, dormit…
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Apartamento 1 habitación en Kaunas, Lituania
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Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 9/9
¿Compartiste algunas introducciones sólo al CENTRO? ¿Quieres ver la noche? ¡Tus sueños están…
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Apartamento 3 habitaciones en Kaunas, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Kaunas, Lituania
Habitaciones 3
Área 59 m²
Piso 1/5
¿Quieres usar la mantequilla en una caja fuerte? PROHIBICIÓN DE 3 ANGLE PERO EN EL SEA AREA …
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Apartamento 2 habitaciones en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Habitaciones 2
Área 50 m²
Piso 4/5
Los resultados de los proyectos de dos CARBALANCES se han reducido, 90. _ FORMER PRINCIPLES:…
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Área 44 m²
Piso 2/4
$615
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