  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Vidrizu pagasts
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Vidrizu pagasts, Letonia

3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 186 m²
Piso 2/7
Ofrecemos un apartamento elegante en el proyecto único HOFT ( House of Flying Trees ) – Casa…
$931,400
Apartamento 5 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 5
Área 262 m²
Piso 2/2
Ofrecemos un ático elegante con terraza en una casa reformada, parte de un nuevo proyecto en…
$857,059
Apartamento 4 habitaciones en Vidrizi, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Vidrizi, Letonia
Habitaciones 4
Área 219 m²
Piso 1/2
Ofrecemos un amplio apartamento en una casa reformada, parte de un nuevo proyecto en Jurmala…
$727,913
Parámetros de las propiedades en Vidrizu pagasts, Letonia

