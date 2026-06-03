Villas en venta en Vecpiebalgas pagasts, Letonia

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Villa en Vecpiebalgas pagasts, Letonia
Villa
Vecpiebalgas pagasts, Letonia
$441,999
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International real estate agency Habita
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