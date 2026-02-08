Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Varmes pagasts
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Varmes pagasts, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Varme, Letonia
Casa 10 habitaciones
Varme, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Piso 2/2
Casa privada en venta en el centro - residencial, negocio o espacio creativo Una antigua cas…
$93,722
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Varmes pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir