Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Vandzenes pagasts
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Vandzenes pagasts, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Vandzenes pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Vandzenes pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 2/2
Perfect combination of country house style living. Good living house where one part of the …
$277,631
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa 12 habitaciones en Vandzenes pagasts, Letonia
Villa 12 habitaciones
Vandzenes pagasts, Letonia
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 250 m²
Piso 2/2
La construcción del complejo señorial es muy extensa. Se han conservado varias dependencias …
$183,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Vandzenes pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir