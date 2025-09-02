Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Valmieras novads
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Valmieras novads, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Rujiena, Letonia
Casa 2 habitaciones
Rujiena, Letonia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/1
Encantadora casa de campo con una espaciosa parcela de 0.3954 ha, que ofrece toda la comodid…
$73,448
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa de campo 4 habitaciones en Mazsalacas pagasts, Letonia
Casa de campo 4 habitaciones
Mazsalacas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 1/1
Esta es su oportunidad de comprar una buena propiedad en una de las ciudades más bellas de L…
$30,312
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Valmieras novads, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir