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Casas en Venta en Taurupes pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 9 habitaciones en Taurupe, Letonia
Casa 9 habitaciones
Taurupe, Letonia
Habitaciones 9
Área 340 m²
Número de plantas 2
$113,116
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
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