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Apartamentos en venta en Sejas pagasts, Letonia

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Apartamento 2 habitaciones en Murjani, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Murjani, Letonia
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 2/3
Un acogedor y económico apartamento de 2 dormitorios en un edificio renovado cerca de la Esc…
$64,117
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