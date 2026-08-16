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Casas en Venta en Rezekne, Letonia

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Casa 9 habitaciones en Rezekne, Letonia
Casa 9 habitaciones
Rezekne, Letonia
Habitaciones 9
Área 600 m²
Piso 3/3
Un chalet de la familia solo aturdidor con la visión del lago agradable se localiza cerca de…
$1,17M
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Casa 5 habitaciones en Rezekne, Letonia
Casa 5 habitaciones
Rezekne, Letonia
Habitaciones 5
Área 290 m²
Número de plantas 2
En venta una buena casa en Jurmala. La casa es un monumento de arquitectura y está diseñada …
$1,05M
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Parámetros de las propiedades en Rezekne, Letonia

con Terraza
Baratos
De lujo
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