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Casas en Venta en Priekulu pagasts, Letonia

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Casa 59 habitaciones en Priekuli, Letonia
Casa 59 habitaciones
Priekuli, Letonia
Habitaciones 59
Dormitorios 50
Nº de cuartos de baño 50
Área 3 573 m²
Piso 4/4
Hotel en una de las regiones más visitadas de Letonia - scenic Vidzeme, cerca de Cesis. Hote…
$756,921
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