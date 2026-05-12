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Restaurantes en venta en Priekulu pagasts, Letonia

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Restaurante, cafetería 3 573 m² en Priekuli, Letonia
Restaurante, cafetería 3 573 m²
Priekuli, Letonia
Área 3 573 m²
Piso 4/4
Venta: un hotel de 3 estrellas “Tigra” completamente operativo cerca de Cēsis, una excelente…
$757,286
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Agencia
International real estate agency Habita
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