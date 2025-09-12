Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas en venta en Praulienas pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Praulienas pagasts, Letonia
Villa 10 habitaciones
Praulienas pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Área 750 m²
Piso 3/3
El encantador castillo de Lazdona Manor tiene una larga historia, habiendo experimentado sus…
$186,130
Parámetros de las propiedades en Praulienas pagasts, Letonia

