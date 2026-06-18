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Apartamentos en venta en Platones pagasts, Letonia

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Apartamento 3 habitaciones en Platone, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Platone, Letonia
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 1/3
Amplio apartamento de 3 dormitorios en venta. El apartamento está situado en la primera plan…
$28,925
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