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Apartamentos en venta en Ozolnieku pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ozolnieki, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Ozolnieki, Letonia
Habitaciones 3
Área 62 m²
Piso 5/5
$55,069
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
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