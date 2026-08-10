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Casas en Venta en Ogre, Letonia

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2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ogre, Letonia
Casa 5 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 5
Área 143 m²
Número de plantas 2
$346,876
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Ogre, Letonia
Casa 4 habitaciones
Ogre, Letonia
Habitaciones 4
Área 174 m²
Piso 1/2
$189,948
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