  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Nicas pagasts
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Nicas pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Nicas pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Nicas pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 2/2
gema oculta en la prístina costa del Mar Báltico! Ubicado en el encantador pueblo de pescado…
$1,05M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
