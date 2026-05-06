Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Marupes novads
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Garaje

Adosados con garaje en Venta en Marupes novads, Letonia

;
Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Marupe, Letonia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marupe, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Parte de Elegante casa privada en la calle Mārupe Rītausmas.Proyecto:- La casa está construi…
$375,824
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 5 habitaciones en Marupe, Letonia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marupe, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Parte de Elegante casa privada en la calle Mārupe Rītausmas.Proyecto:- La casa está construi…
$352,335
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Marupes novads, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir