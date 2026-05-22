Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Livberzes pagasts
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Livberzes pagasts, Letonia

;
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Tuski, Letonia
Casa 5 habitaciones
Tuski, Letonia
Habitaciones 5
Área 98 m²
Número de plantas 2
$141,198
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Livberzes pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir