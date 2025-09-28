Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Liepaja
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Liepaja, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Liepaja, Letonia
Casa 6 habitaciones
Liepaja, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
$247,883
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Liepaja, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir