Apartamentos en venta en Lapmezciema pagasts, Letonia

Apartamento 1 habitación en Antinciems, Letonia
Apartamento 1 habitación
Antinciems, Letonia
Habitaciones 1
Área 32 m²
Piso 1/2
$81,837
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 2 habitaciones en Antinciems, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Antinciems, Letonia
Habitaciones 2
Área 45 m²
Piso 1/3
$117,128
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Parámetros de las propiedades en Lapmezciema pagasts, Letonia

