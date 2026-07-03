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Casas en Venta en Kurmales pagasts, Letonia

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Casa 5 habitaciones en Kurmales pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Kurmales pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 138 m²
Número de plantas 2
$103,159
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
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