Apartamentos en venta en Krimuldas pagasts, Letonia

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Krimuldas pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Krimuldas pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 3/3
$53,118
Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 5 habitaciones en Sunisi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 5
Área 255 m²
Piso 3/4
Ático en un pueblo de élite, a orillas del lago Sunishi Pueblo de élite, a orillas del lago …
$378,222
Parámetros de las propiedades en Krimuldas pagasts, Letonia

