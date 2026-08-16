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Propiedades residenciales en venta en Kraslavas novads, Letonia

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Kraslava
4
5 propiedades total found
Casa en Kaplavas pagasts, Letonia
Casa
Kaplavas pagasts, Letonia
Área 1 591 m²
$410,445
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Apartamento 4 habitaciones en Kraslava, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Kraslava, Letonia
Habitaciones 4
Área 194 m²
Piso 3/3
House on Rigas 90 se encuentra en el distrito Bulduri de Jurmala entre Lielupe y Dzintari. E…
$336,197
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Casa 6 habitaciones en Kraslava, Letonia
Casa 6 habitaciones
Kraslava, Letonia
Habitaciones 6
Área 350 m²
Número de plantas 3
Casa para la venta en una parte tranquila de Dzintari, al mar y sala de conciertos Dzintari …
$441,259
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Kraslava, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Kraslava, Letonia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 1/4
$226,933
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Apartamento 4 habitaciones en Kraslava, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Kraslava, Letonia
Habitaciones 4
Área 97 m²
Piso 3/3
$262,654
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