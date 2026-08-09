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Arrendamiento a largo plazo hoteles en Jurmala, Letonia

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Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 26
Área 1 000 m²
Piso 1/3
Se ofrecen 2 edificios nuevos en alquiler en Jurmala, Mellugi: un hotel de tres plantas y un…
$17,457
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