Villas en venta en Jelgavas novads, Letonia

1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Elejas pagasts, Letonia
Villa 6 habitaciones
Elejas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 378 m²
Piso 2/2
La propiedad es una excepcional finca de caza y deer-breeding situada en 96.4 hectáreas de t…
$3,75M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
