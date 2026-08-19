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Locales comerciales en venta en Jelgava, Letonia

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4 propiedades total found
Tienda 289 m² en Jelgava, Letonia
Tienda 289 m²
Jelgava, Letonia
Habitaciones 6
Área 289 m²
Piso 1/4
$290,838
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial 6 670 m² en Jelgava, Letonia
Propiedad comercial 6 670 m²
Jelgava, Letonia
Área 6 670 m²
$3,04M
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Propiedad comercial en Jelgava, Letonia
Propiedad comercial
Jelgava, Letonia
Venta parcela comercial de 1927 m2 en el centro de Jelgava, intersección de las calles Ganîb…
$143,003
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial en Jelgava, Letonia
Propiedad comercial
Jelgava, Letonia
$9,25M
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