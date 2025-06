AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"

Servicios

Ley de inmigración:

Preparación de la documentación necesaria para el registro de un permiso de residencia en Letonia;

preparación de los contratos y documentos necesarios, registro de relaciones laborales de miembros de la junta directiva, miembros del consejo y otros funcionarios para obtener un permiso de trabajo;

registro de toda la documentación necesaria en la Oficina de Asuntos de Ciudadanía e Inmigración y en el Servicio Estatal de Empleo.

permiso de residencia en Letonia:

Asesoramiento sobre la legislación en materia de migración de Letonia;

Asesoramiento sobre la legislación fiscal de Letonia. Asistencia para elegir la mejor opción en el caso de uso comercial de bienes raíces. Asistencia para la organización de servicios de contabilidad;

Visa y apoyo organizativo en la etapa inicial. Inscripción de una invitación para el inversionista y sus familiares;

Preparación de los documentos de migración necesarios. Apoyo personal al envío de documentos al Departamento de Migración del Ministerio del Interior de Letonia en Riga (al obtener una tarjeta de identificación), apoyo organizativo y registro de un certificado médico y póliza de seguro médico;

Preparación de documentos para la confirmación anual del permiso de residencia. Apoyo personal al envío de documentos al Departamento de Migración del Ministerio del Interior de Letonia;

Actuando como representante legal del Cliente en la República de Letonia – monitoreando la implementación de todas las acciones de registro necesarias, representando los intereses del Cliente ante las autoridades estatales y locales de la República de Letonia, así como terceros;

Otros servicios y acciones en interés del cliente, necesarios en cada caso.

Servicios inmobiliarios:

Asesoramiento en el mercado inmobiliario de Letonia;

Organización de búsqueda y visualización de inmuebles residenciales y comerciales de propietarios y desarrolladores principales;

Organización de obras de decoración y mejora de la propiedad adquirida, observando los más altos estándares de calidad;

Servicios para la gestión de bienes inmuebles adquiridos - supervisión de bienes durante la ausencia del propietario en Letonia, búsqueda de un arrendatario adecuado, mantenimiento (removalación y presentación de lecturas de medidores, organización de reparaciones menores, etc.), pago oportuno de facturas. Pago de impuestos, registro y entrega de la declaración anual.

Apoyo legal para todo tipo de transacciones inmobiliarias:

Análisis y preparación de opiniones jurídicas sobre la legalidad de la adquisición de derechos de propiedad a los bienes;

Examen de la transacción en términos de planificación territorial y gravamenes;

Apoyo legal durante el registro estatal de derechos a bienes inmuebles y transacciones con él (purchase y venta, arrendamiento, hipoteca, etc.);

Reinscripción de los derechos de propiedad.

Servicios jurídicos generales:

Registro y servicios jurídicos de empresas en Letonia;

análisis de documentos que confirman la actividad económica de la empresa en caso de que el cliente desee abrir una cuenta para la empresa que ya opera;

Apoyo legal a proyectos de financiamiento, preparación y análisis de contratos y otros documentos necesarios para la implementación de todo tipo de transacciones civiles, así como registro de relaciones laborales;

structuring transactions including in-depth legal and tax research related to the purchase and sale of enterprises and real estate;

gestión fiduciaria de la cuenta de la empresa;

legalización de documentos y su certificación por apostille;

Dirección administrativa y servicios de secretaría para una empresa en Letonia.

Investigación financiera y jurídica de las empresas (due diligence):

Ofrecemos informes empresariales independientes sobre empresas y organizaciones de la Unión Europea. A business report is the result of processing a variety of specialized databases, search, collecting and verifying materials, which is submitted in a structured form to the government authorities of the respective country. Si es necesario, el informe comercial puede complementarse con una opinión analítica de especialistas sobre el grado de riesgo y fiabilidad de la empresa.

Realizamos estudios financieros y jurídicos de empresas letonas.

El estudio incluye la consideración de:

documentos de organización y jurídicos;

derechos de propiedad;

obligaciones en materia de deuda;

licencias y permisos;

tratados;

informes financieros e impuestos.

Servicios de contabilidad: