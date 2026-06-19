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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Garkalnes pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 130 m²
Número de plantas 1
$2,130
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
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