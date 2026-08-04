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Casas del lago en Venta en Garkalnes pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Garkalnes pagasts, Letonia
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Casa 10 habitaciones
Garkalnes pagasts, Letonia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Número de plantas 3
✨ Estamos encantados de presentar esta casa espaciosa y acogedora, perfectamente adaptada pa…
$328,972
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