Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Drabesu pagasts
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Drabesu pagasts, Letonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Amatciems, Letonia
Casa 5 habitaciones
Amatciems, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Área 591 m²
La venta ofrece una exclusiva casa de tres plantas, con una sauna separada y una salida al l…
$1,74M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Drabesu pagasts, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir