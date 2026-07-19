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Apartamentos en venta en Bauska, Letonia

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Apartamento 1 habitación en Bauska, Letonia
Apartamento 1 habitación
Bauska, Letonia
Habitaciones 1
Área 36 m²
Piso 3/5
$37,423
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
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