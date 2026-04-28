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Casas de campo en venta en Baldones pagasts, Letonia

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1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Baldones pagasts, Letonia
Casa de campo 5 habitaciones
Baldones pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Piso 2/2
Ofrecemos una propiedad única cerca de Baldone, que combina privacidad, proximidad a la natu…
$411,823
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Agencia
International real estate agency Habita
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