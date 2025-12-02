Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Babites pagasts, Letonia

7 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Dzilnuciems, Letonia
Casa 6 habitaciones
Dzilnuciems, Letonia
Habitaciones 6
Área 637 m²
Número de plantas 2
Se ofrece una moderna villa de dos pisos para alquiler a largo plazo en una comunidad cerrad…
$5,802
por mes
Casa 5 habitaciones en Babites pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Babites pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 258 m²
Número de plantas 2
nuevo edificio, todas las comunicaciones de la ciudad, "casa inteligente", totalmente amuebl…
$1,508
por mes
Casa 4 habitaciones en Pinki, Letonia
Casa 4 habitaciones
Pinki, Letonia
Habitaciones 4
Área 169 m²
Piso 2/2
Amplia casa con 3 dormitorios en alquiler. Los muebles son sólo un sofá. En la planta baja h…
$1,893
por mes
Casa 5 habitaciones en Pinki, Letonia
Casa 5 habitaciones
Pinki, Letonia
Habitaciones 5
Área 253 m²
Número de plantas 2
nuevo edificio, "casa inteligente", totalmente amueblado, muebles exclusivos, cocina integra…
$3,713
por mes
Casa 6 habitaciones en Babites pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Babites pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 368 m²
Número de plantas 2
Una moderna casa de dos pisos está disponible para alquilar en el pueblo privado “Dižbārdi”,…
$6,382
por mes
Casa 6 habitaciones en Dzilnuciems, Letonia
Casa 6 habitaciones
Dzilnuciems, Letonia
Habitaciones 6
Área 340 m²
Número de plantas 2
nueva construcción, ventanas de plástico, todas las comunicaciones de la ciudad, remodelació…
$4,061
por mes
