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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Babites pagasts, Letonia

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Propiedad comercial 1 440 m² en Pinki, Letonia
Propiedad comercial 1 440 m²
Pinki, Letonia
Área 1 440 m²
Piso 1/1
Extras de casa y casa - nuevo proyecto, guardia de seguridad. Territorio - territorio bien c…
$6,727
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Propiedad comercial 6 200 m² en Pinki, Letonia
Propiedad comercial 6 200 m²
Pinki, Letonia
Área 6 200 m²
Casa y casa extras - edificio renovado, guardia de seguridad, todas las comunicaciones. Terr…
$16,299
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