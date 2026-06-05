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Casas de campo en venta en Babites pagasts, Letonia

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Casa de campo en Klives, Letonia
Casa de campo
Klives, Letonia
$953,787
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International real estate agency Habita
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