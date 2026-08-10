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Locales comerciales en venta en Volterra, Italia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 900 m² en Volterra, Italia
Propiedad comercial 900 m²
Volterra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 900 m²
KK-1722. ZOGOD YOYO VALILARIA SAOGODKOKOL YOLAROYOYOYOYOYOYOVOLOYOGODISHIBLIO – VOLТЕРА, ТОС…
$2,75M
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Propiedad comercial 790 m² en Volterra, Italia
Propiedad comercial 790 m²
Volterra, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 790 m²
KK-1182. Bodega con Agriturismo y Restaurante en Toscana. volterraEste establecimiento se en…
$1,31M
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