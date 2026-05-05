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Apartamentos con piscina en venta en Verona, Italia

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Peschiera del Garda
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nuevo apartamento con su propio jardín.En una residencia de nueva construcc…
$527,490
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Verona

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Verona, Italia

Baratos
De lujo
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