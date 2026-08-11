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Propiedades residenciales en venta en Verona, Italia

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Peschiera del Garda
36
95 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001444. Villa moderna y elegante en Pesquiera del GardaEn un elegante complejo residenci…
$609,544
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 99 m²
GA-V001414. Nuevo apartamento de tres dormitorios con terraza y solarium en Pesquiera del Ga…
$380,965
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Villa en Verona, Italia
Villa
Verona, Italia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 2 200 m²
Número de plantas 3
VALPOLICELLA (Veneto) // 16th century // GENERAL REGIONAL PLACE 2200 KV M // 12 Dormitorios …
$5,30M
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Villa 6 habitaciones en Bardolino, Italia
Villa 6 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Kрасива…
$2,93M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001289. Exclusivo apartamento en Peschiera del GardaSituado en la nueva zona del pueblo …
$527,490
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Villa 4 habitaciones en Castelnuovo del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Castelnuovo del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-230519-1. Villas modernas cerca de la ciudad de Garda.Villas modernas en las colinas cerc…
$1,29M
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Apartamento 3 habitaciones en Bardolino, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
GH-ZV00024. Apartamento de tres dormitorios a tiro de piedra del lago.En un patio antiguo re…
$445,436
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Villa 4 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 4 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
ABI-2003E. La empresa de la industria del sector de la industria. Вилла общей площадью 180 к…
$1,64M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001302. Nuevo apartamento de tres dormitorios en la primera planta en precios en Pesquie…
$386,826
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
GA-V001372. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$287,189
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Apartamento 3 habitaciones en Castelnuovo del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Castelnuovo del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
GH-SV00099. Apartamento de tres dormitorios en Peschiera del Gardaascensor, puerta eléctrica…
$574,378
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
GH-SV00068. Apartamento en primera línea en un edificio con playa privadaDentro de este lujo…
$1,02M
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
ABI-1002G. Villa con vistas panorámicas al lago GardaEn una colina montañosa, en un lugar tr…
$1,76M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nuevo apartamento con su propio jardín.En una residencia de nueva construcc…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001373. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$281,328
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
GA-V001303. Nuevo apartamento de cuatro habitaciones en la primera planta en Peschiera del G…
$504,046
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 260 m²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
$1,02M
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 136 m²
GH-SV00044. Идящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
$468,880
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Apartamento 5 habitaciones en Lazise, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Luxury, exclusivity and sustainability are the characteristics of this prestigious villa fla…
$1,53M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 65 m²
GH-SV00083. Apartamento renovado con vistas al lagoEn San Benedetto di Lugana, a solo 150 me…
$322,355
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$372,253
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Apartamento 3 habitaciones en Magugnano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Magugnano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-SB304-2. Pana de la República de China, ванной комнаты с окном, трех балконов. Brandy de…
$468,880
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Villa 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Villa 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00079. Hermosa casa adosada con terraza y piscinaEn la zona de San Benedetto di Lugana,…
$398,548
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Villa 5 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
GH-ZV00033. Albahaca de la UB de la UB de la UB de la UB de la Unión. Uva вас есть возможнос…
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Apartamento 3 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
GA-V001452. Exclusivo apartamento con hermosas vistas al lago en la lluvia de Torri del Bena…
$703,320
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Apartamento 4 habitaciones en Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Approx. 500 m from the lake and the beautiful old town centre of Garda, this property is par…
$370,063
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Villa 12 habitaciones en Peschiera del Garda, Italia
Villa 12 habitaciones
Peschiera del Garda, Italia
Habitaciones 12
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
This elegant villa for sale in the town of Peschiera del Garda, located in the province of V…
$640,494
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Villa 16 habitaciones en Lazise, Italia
Villa 16 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 16
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
En una zona residencial tranquila y privada a unos 1,5 km del centro histórico, ofrecemos un…
$2,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Lazise, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
$1,08M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$481,739
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