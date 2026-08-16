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Adosados en Venta en Umbría, Italia

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Terni
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45 propiedades total found
Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 150 m²
Separado individual para ser revisado internamente por el tribunal de 300 metros cuadrados c…
$172,758
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Casa con jardín en las afueras del pueblo en una panorámica Dos plantas más la planta baja g…
$52,277
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
Individual 70 renovado internamente (externo a revisar) Dos plantas de 80 m2 cada primera pl…
$348,787
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 330 m²
Villa individual en los años 80 en excelente estado Tierra de 4.000 metros cuadrados en part…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 250 m²
Villa individual con terreno con olivos de unos 5.000 metros cuadrados. Planta baja con ampl…
$287,930
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
casa unifamiliar con estructura de hormigón armado en las afueras del pueblo en dos plantas …
$151,141
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 150 m²
Casa unifamiliar en dos niveles durante aprox. 150 metros cuadrados ocho habitaciones y dos …
$151,141
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 240 m²
Sala de estar en dos niveles más ático Piso Planta baja - Primer piso con sala de estar coci…
$232,525
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Adosado Adosado 12 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 250 m²
villa individual en una pequeña aldea cerca de la carretera provincial. Pequeño patio y opci…
$174,393
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Adosado Adosado 13 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 13
Área 500 m²
Primera planta 80s villa en dos plantas más sótano y ático Planta baja de 150 m2 en la plant…
$418,544
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Adosado Adosado 16 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 16 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 16
Área 360 m²
Casa independiente compuesta por dos apartamentos más la planta baja y el ático. Patio parci…
$418,544
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 350 m²
Casa independiente con jardín, garaje y cobertizo de herramientas. Planta baja gran sala de …
$191,833
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 100 m²
Apartamento en el centro histórico en el segundo piso sin ascensor en un edificio de solo tr…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 320 m²
Chalet único de más de 300 m2 con jardín cerrado de unos 2.000 m2. Planta baja con 120 m2 de…
$267,403
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 210 m²
Renovación de la casa en el casco antiguo Tres niveles de 25 metros cuadrados cada cuadrado …
$255,777
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Adosado Adosado 12 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 250 m²
Número de referencia: N971 (R) Nombre del inmueble: Casa Lidia Ubicación: En el país Ciudad/…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 10 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 10 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 10
Área 200 m²
Villa individual con patio sin defensa y garaje adyacente. Planta baja con cocina, dormitori…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 250 m²
Chalet independiente de unos 100 m2 en una planta con 8.000 m2 de terreno con olivos. Planta…
$162,767
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 110 m²
Pequeña villa en un complejo residencial a pocos cientos de metros del lago. Superficie de 1…
$162,767
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 180 m²
Casa adosada en las afueras de la aldea en una ubicación céntrica (2/3) en los ásperos Tres …
$267,403
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Adosado Adosado 15 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 15 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 15
Área 350 m²
casa unifamiliar con salón en la planta baja, cocina desde el exterior hasta el jardín, sala…
$406,918
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 190 m²
villa individual a mediados de los años 60 con jardín a dos lados con accesorio. Exterior re…
$209,272
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 270 m²
Chalet único con 5.000 m de corte cerrado Estructura en excelente estado en dos plantas con …
$337,161
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Adosado Adosado 13 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 13 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 13
Área 350 m²
Casa independiente en excelente estado con cobertizo adyacente de unos 90 metros cuadrados. …
$383,666
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 250 m²
Dos casas adosadas, una de las cuales cabeza con gran jardín Tres niveles con zona de estar …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
La sala de estar independiente en dos plantas con jardín de ático de 600 metros cuadrados ut…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 250 m²
Casa unifamiliar en los primeros suburbios con patio. Dispuesto en tres niveles con seis dor…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 240 m²
Casa unifamiliar con 3.000 m2 de tierra. Planta baja varias habitaciones y garaje. Planta ba…
$139,515
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 250 m²
Villa individual en dos plantas más ático Planta baja Apartamento y garaje Apartamento de pr…
$174,393
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Adosado Adosado 12 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 240 m²
Número de referencia: N560 Nombre de la propiedad: Casa Tanzi I Ubicación: En el país Ciudad…
$279,030
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