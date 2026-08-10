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Villas en venta en Savona, Italia

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Alassio
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25 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-7. Villa en venta en AlassioVilla con acceso a la playa. Completamente renovado y …
$4,60M
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Villa 3 habitaciones en Andora, Italia
Villa 3 habitaciones
Andora, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
KK-V10. Villa (venta) » Italia » Liguria » Marina di AndoraVilla independiente en 3 lados (*…
$1,58M
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italia 350m2Máxima privacidad, gran parcela, piscina, amplio aparcamie…
$3,28M
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Villa 5 habitaciones en Garlenda, Italia
Villa 5 habitaciones
Garlenda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
KK-280416-4. Nueva York вилла в Гарленда Гольф клубеВилла в 250квм + 100квм цокольного уровн…
$1,17M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
AS-VM-263. Casa con vistas al mar en la ciudad de Alassio Alassio – Esta villa se encuentra …
$879,150
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Villa 6 habitaciones en Andora, Italia
Villa 6 habitaciones
Andora, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
KK-070715-5. Villa de lujo en la zona residencial de Andora (Liguria) PinamarPrestigioso cha…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Savona, Italia
Villa 6 habitaciones
Savona, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
AL-147. Villa histórica en SavonaVilla histórica en el Imperio, un monumento de arte, con un…
$2,46M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
DH-964. Villa Alassio ItalyLa villa se divide en dos casas separadas completamente autónomas…
$2,58M
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Villa 6 habitaciones en Finale Ligure, Italia
Villa 6 habitaciones
Finale Ligure, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 430 m²
KK-1265-Ian. Magnífica villa de lujoUna magnífica villa de lujo construida a finales de los …
$5,09M
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Villa 3 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 3 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 227 m²
AS-VA-232. Villa con piscina en el Imperio, LiguriaVilla con piscina tiene una superficie de…
$726,764
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Villa 5 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 5 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km con jardín de 900 kmVilla 400 metros cuadrados con un jardín de 90…
$1,02M
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Villa en Bergeggi, Italia
Villa
Bergeggi, Italia
Área 270 m²
KK-A1663. Villa de tres niveles en Burgeji 270m2Villa 270 metros cuadrados en 3 niveles en B…
$2,34M
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Villa 4 habitaciones en Loano, Italia
Villa 4 habitaciones
Loano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
AS-VAH-180. Villa en Loano con vistas al marLa villa se encuentra en la ciudad de Loano, en …
$1,82M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
AS-VF-782. ¡Vaya de la República de China y la Unión de la Unión de la Unión Europea, la Com…
$2,70M
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Villa 3 habitaciones en Laigueglia, Italia
Villa 3 habitaciones
Laigueglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
AS-VA-241. Villa en las colinas de AndoraVilla en tres niveles con piscina, impresionantes v…
$2,70M
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Villa 4 habitaciones en Alassio, Italia
Villa 4 habitaciones
Alassio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
KK-W-023B1E. Villa (venta) » Italia » Liguria » AlassioVilla 240 m2 + 1800 m2 jardín + 145 m…
$1,76M
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Villa 5 habitaciones en Cisano sul Neva, Italia
Villa 5 habitaciones
Cisano sul Neva, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
AS-170215 Villa exclusiva en estilo rústicoExclusiva villa en el estilo de “rustico” en un m…
$3,40M
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Villa 6 habitaciones en Albissola Marina, Italia
Villa 6 habitaciones
Albissola Marina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 300 m²
KK-NVR-18. Tardía de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de…
$2,46M
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Villa 5 habitaciones en Bergeggi, Italia
Villa 5 habitaciones
Bergeggi, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 390 m²
KK-280416-13. Villa en venta en Berjeggi LiguriaVilla en Berjeggi a un par de kilómetros de …
$1,70M
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Villa 5 habitaciones en Bergeggi, Italia
Villa 5 habitaciones
Bergeggi, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
AL-116. Villa única de clase Premium en la ciudad de Burgeji Una villa de primera clase en l…
$3,40M
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Villa 4 habitaciones en Garlenda, Italia
Villa 4 habitaciones
Garlenda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 450 m²
AS-VM-9. Villa cerca del Club de Golf GarlandEsta magnífica villa se encuentra cerca del Clu…
$2,93M
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Villa en Loano, Italia
Villa
Loano, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Villa separada de cuatro niveles en Borghetto Santo Spirito.La entrada principal está en la …
$1,15M
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Villa en Alassio, Italia
Villa
Alassio, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 500 m²
La villa tiene una vista panorámica de la pintoresca bahía de Alassio.Sumergida en un gran p…
$4,59M
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Villa en Alassio, Italia
Villa
Alassio, Italia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 300 m²
Villa histórica de lujo en uno de los lugares más famosos en el oeste de la Riviera Ligurian…
$17,43M
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Villa en Andora, Italia
Villa
Andora, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la orilla del mar cerca de Andora (Liguria) a pocos metros de la pl…
$2,90M
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Parámetros de las propiedades en Savona, Italia

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