Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Savona
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Savona, Italia

;
Alassio
24
Varazze
3
Apartamento Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Casa 3 habitaciones en Teolo, Italia
Casa 3 habitaciones
Teolo, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
La casa de dos pisos está ubicada en una colina en el pintoresco lugar de la ciudad de Theol…
$518,273
Dejar una solicitud
Casa 14 habitaciones en Terni, Italia
Casa 14 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 14
Área 700 m²
Casa de unos 700 metros cuadrados a lo largo de la carretera nacional. Propiedad para ser re…
$465,049
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Cavandone, Italia
Villa 4 habitaciones
Cavandone, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 550 m²
PL-PR-V24. Hermosa villa acogedora de gran tamaño, a pocos minutos en coche del lago Maggior…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Value OneValue One
Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 92 m²
IT-111021-2. Comprar apartamento, Casal Bertone, Roma, ItaliaApartamento en venta 92 metros …
$322,355
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 200 m²
Granja para ser demolida y reconstruida que consiste en una parte más reciente (1950) y una …
$69,757
Dejar una solicitud
Apartamento 6 habitaciones en Lenno, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Lenno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
GR-Tr-178. Apartamentos de lujo en Tremezzina, LennonLa primera planta de la residencia (uno…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Loano, Italia
Villa 4 habitaciones
Loano, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
AS-VAH-180. Villa en Loano con vistas al marLa villa se encuentra en la ciudad de Loano, en …
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Magugnano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Magugnano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-SB304-2. Pana de la República de China, ванной комнаты с окном, трех балконов. Brandy de…
$468,880
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
GA-V001075. Exclusivo ático con magnífica terraza en Padenghe sul GardaEn un prestigioso con…
$1,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 11 habitaciones en Terni, Italia
Casa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
Amplia casa de campo en dos plantas (140 + 140 m2) para ser completamente restaurada estruct…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 15 000 m²
Zona residencial en lotes por un volumen total de 6.500 metros cúbicos situado en la zona se…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Cerro, Italia
Villa
Cerro, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Compartir con amigos
$2,27M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Savona

2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Savona, Italia

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir