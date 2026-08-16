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Propiedades residenciales en venta en Alguer, Italia

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apartamentos
3
4 propiedades total found
Villa en Alguer, Italia
Villa
Alguer, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Bienvenidos a esta extraordinaria villa situada en Alghero, un verdadero tesoro en el corazó…
$1,05M
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Apartamento 1 habitacion en Alguer, Italia
Apartamento 1 habitacion
Alguer, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta de apartamentos con amplias terrazas panorámicas del desarrollador.Además, en la plant…
$290,478
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Apartamento 1 habitacion en Alguer, Italia
Apartamento 1 habitacion
Alguer, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Descubre este encantador estudio situado en el corazón del barrio histórico de Alghero, perf…
$156,858
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 3 habitaciones en Alguer, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Alguer, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Este exclusivo ático es una oportunidad única para aquellos que buscan elegancia, comodidad …
$1,10M
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