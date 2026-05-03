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Locales comerciales en venta en Roma Capitale, Italia

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Roma
8
9 propiedades total found
Commercial space in rome city center – ideal for showroom, office or investment en Roma, Italia
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Commercial space in rome city center – ideal for showroom, office or investment
Roma, Italia
Área 334 m²
Número de plantas 1
ofrecemos a la venta una unidad comercial/lab totalmente reformada (C3/C7), perfectamente ad…
$611,243
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Vendedor particular
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Propiedad comercial 2 300 m² en Roma, Italia
Propiedad comercial 2 300 m²
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 300 m²
IT-281016-1. Здание ( продажа ) » Италия » РимПродается здание на улице дель Корсо, Рим Око…
$22,27M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 850 m² en Albano Laziale, Italia
Hotel 850 m²
Albano Laziale, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 850 m²
IT-170418. Одель с частным пляжем, на берегу озера АльбаноОтель с частным пляжем на берегу о…
$2,34M
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Propiedad comercial 2 400 m² en Roma, Italia
Propiedad comercial 2 400 m²
Roma, Italia
Área 2 400 m²
OC-190417. Proyecto en Roma a 100 metros del Coliseo y Palacios ImperialesComplejo residenci…
$14,07M
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Hotel 900 m² en Roma, Italia
Hotel 900 m²
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 900 m²
IT-210518. Hotel en el centro de RomaEn el centro de uno de los barrios más famosos de Roma,…
$4,16M
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Hotel 800 m² en Roma, Italia
Hotel 800 m²
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 800 m²
IT-220219. Hotel 3* 800 m2En el corazón de Roma, en una elegante villa de principios del sig…
$4,10M
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Hotel 912 m² en Roma, Italia
Hotel 912 m²
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 912 m²
IT-210518-2. ОТЕЛВ ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Вене…
$5,27M
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Propiedad comercial 3 000 m² en Roma, Italia
Propiedad comercial 3 000 m²
Roma, Italia
Área 3 000 m²
IT-210518-1. KIOUOТЕАТР В РИМЕПродается исторический и престижный кинотеатр ( стены и бизнес…
$8,91M
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Propiedad comercial en Roma, Italia
Propiedad comercial
Roma, Italia
PO-120521W. Edificio de hoteles en venta, 80 habitaciones en el centro de RomaEdificio en ve…
$30,48M
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