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Propiedades residenciales en venta en Poggibonsi, Italia

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Poggibonsi, Italia
Villa 4 habitaciones
Poggibonsi, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
CA-1389. Villa con hermosas vistas de las colinas de ChiantiLa villa está en una ubicación d…
$1,76M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 25 habitaciones en Poggibonsi, Italia
Villa 25 habitaciones
Poggibonsi, Italia
Habitaciones 25
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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