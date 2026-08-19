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Propiedades residenciales en venta en Florencia, Italia

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Florencia
13
16 propiedades total found
Villa en Florencia, Italia
Villa
Florencia, Italia
Área 400 m²
LD-1440. Villa cerca de Florencia. tuscanyLa villa se encuentra en una de las zonas más pres…
$2,93M
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Villa 5 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 5 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Único en contexto histórico y geográfico villa de dos plantas con pisci…
$4,10M
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Villa 4 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 4 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
CA-9005 Villa de lujo con piscina situada en las colinas de SetignanoVilla de lujo con pisci…
$2,34M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LD-0424. En la región de la República de China y la República de China, la Comisión de Inves…
$4,10M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 420 m²
LD-1387. Villa de lujo en FlorenciaAntigua casa toscana en un lugar muy panorámico, en el bo…
$3,02M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 200 m²
LD-0063. Villa de lujo en FlorenciaVilla de lujo en venta en Toscana, se puede utilizar como…
$15,24M
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Villa 4 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 4 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Villa de dos plantas con piscina a 15 minutos de Florencia. Provincia:F…
$2,23M
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Villa 5 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 5 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 430 m²
LD-0234. Domos de lujo en FlorenciaVilla de lujo con vistas panorámicas y una torre medieval…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 022 m²
LD-0537. Magnífica finca rodeada de verdes colinas de ChiantiA pocos kilómetros de Florencia…
$19,93M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 320 m²
VB-90059. Propiedad única en FlorenciaUna propiedad única es un complejo compuesto por una v…
$32,82M
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Villa 6 habitaciones en Florencia, Italia
Villa 6 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-0206. Villa aristocrática de la segunda mitad del siglo XIXUna villa aristocrática de la …
$5,04M
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Villa 54 habitaciones en Unione Montana dei Comuni del Mugello, Italia
Villa 54 habitaciones
Unione Montana dei Comuni del Mugello, Italia
Habitaciones 54
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 550 m²
Villa Medicea Lo Sprocco, immersed in the green valley between Sant'Agata and Galliano in th…
$4,49M
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Casa grande 10 habitaciones en Florencia, Italia
Casa grande 10 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 3 000 m²
Número de plantas 3
RESIDENCIA DE LA FAMILIA GUCCI EN TUSCANYCaracterísticas del objeto:Tamaño del sitio - 132 h…
Precio en demanda
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Villa 31 habitación en Pontassieve, Italia
Villa 31 habitación
Pontassieve, Italia
Habitaciones 31
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 33
Área 2 000 m²
In the town of Pontassieve just 20 minutes from Florence, we find this Splendid property, wh…
$5,26M
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Casa grande 10 habitaciones en Florencia, Italia
Casa grande 10 habitaciones
Florencia, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 065 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial, construido en los años 1865-1897.sol. arquitecto Narcisso Frosali enca…
$5,90M
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Villa 40 habitaciones en Pelago, Italia
Villa 40 habitaciones
Pelago, Italia
Habitaciones 40
Área 2 755 m²
Surrounded by the natural beauty of the marvelous Tuscany, this estate, which once belonged …
$5,36M
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Tipos de propiedades en Florencia

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Florencia, Italia

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